الهلال يجتاز الباطن في مباراة "ركلات الجزاء"

انتفض الهلال في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني وسجل هدفين ليفوز على ضيفه الباطن 3-1 يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، والتي شهدت احتساب 3 ركلات جزاء لأصحاب الأرض.

وأهدر النيجيري أوديون إيغالو ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بعدما تصدى لها الأوروغوياني مارتن كامبانيا، لينتهي الشوط بالتعادل بين الفريقن بلا أهداف.

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وبعد 3 دقائق من بداية الحصة الثانية أحرز الكوري الجنوبي جانغ هيون سو الهدف الأول، لكن الباطن فاجأ الجميع بعد تسجيله هدف التعادل عبر يوسف فواز على عكس مجريات اللعب.

وفي الدقيقة 79 سجل إيغالو هدف الهلال الثاني، وبعدها بـ7 دقائق احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثانية للهلال، أهدرها البديل صالح الشهري بعدما تصدى لها كامبانيا مجدداً.

وبعد 4 دقائق من ضياع الركلة الثانية، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثالثة للهلال حولها أندري كاريو داخل الشباك وهي النتيجة التي انتهت عليها المباراة.

ورفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع التعاون، بينما ظل الباطن في المركز الأخير بنقطة واحدة.