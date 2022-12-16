دوري السوبر الأوروبي: فكرتنا لا تزال على قيد الحياة

كشف الرئيس التنفيذي للشركة المخططة لبطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، أن آمال تنفيذ الفكرة ما زالت حية رغم الضربة القانونية التي تلقتها في الفترة الأخيرة.
وتحدث بيرند ريتشارت، الرئيس التنفيذي لشركة (ايه 22) للإدارة الرياضية، في منتدى اقتصادي في إسبانيا حضره رئيسا ريال مدريد وبرشلونة فلورنتينو بيريز وجوان لابورتا.
وكان الناديان الإسبانيان، إلى جانب يوفنتوس الإيطالي يحاولان اثبات عدم قانونية ما وصفوه باحتكار الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في إقامة المسابقات وهي التهمة التي أبطلتها محكمة العدل الدولية يوم الخميس.
لكن ريتشارت رفض فكرة نهاية آمال إقامة البطولة مشيرا إلى أن الحكم لم يؤت ثماره بعد، ومن المقرر النطق بحكم نهائي العام المقبل.
وقال: فكرة دوري السوبر لم تمت بعد، إنها لازالت على قيد الحياة، سنواصل العمل حتى صدور الحكم.
وأضاف: مازلنا مصرين على أن (يويفا) لا يمكنه التحكم بكل شيء في وقت واحد، إنه ينظم البطولات وفي نفس الوقت يتحكم في إمكانية الوصول لسوق اللعبة.
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