زملاؤه السابقون: ميسي لا يقل عن مارادونا.. يستحق كأس العالم

أثنى اللاعب الأرجنتيني الدولي السابق، دييغو ميليتو، على أداء مواطنه ليونيل ميسي، مؤكدا أنه يستحق التواجد في نهائي مونديال قطر.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الفرنسي يوم الأحد المقبل على استاد لوسيل في نهائي مونديال قطر.

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ويشارك ميسي في مباراته الـ26 في كأس العالم أمام فرنسا، في إنجاز غير مسبوق، حيث يستعد لتحطيم الرقم القياسي للألماني لوثار ماتيوس الذي خاض 25 مباراة بالمونديال.

كما أصبح ميسي الهداف التاريخي للتانغو الأرجنتيني في كأس العالم برصيد 11 هدفا متخطيا إنجاز غابريل باتيستوتا الذي سجل عشرة أهداف.

وقال ميليتو عن ميسي يوم الخميس: نحن نعرفه، نعرف ما يستطيع القيام به، وأنه أفضل لاعب في العالم، يقدم مسيرة استثنائية في كأس العالم ويستحق ذلك.

وأوضح: أفضل فريقين بلغا النهائي، هي مباراة صعبة للغاية ولكننا نثق بالفريق. سعداء بتمكننا من بلوغ النهائي، أتمنى أن يشهد يوم الأحد مباراة نهائية جيدة، وأن نحقق ما نتطلع إليه منذ فترة طويلة.

وختم: هذا الفريق منح الكثير من السعادة للناس، من خلال مساره في كوبا أميركا 2021، وينبغي أن يشعر بالسعادة والحماس.

وقال زانيتي في تصريحات صحافية في الدوحة: ميسي لاعب رائع، أعتقد أنه على قدم المساواة مع دييغو مارادونا.

وأضاف: أعتقد أن الكثير من الناس يرغبون في فوز ميسي نظرا لما يمثله في العالم ونظرا للطريقة التي يترجم بها كرة القدم.

وأشار: ليو يستحق ذلك والأولاد يقومون بجهود كبيرة للوصول إلى هذه اللحظة، إنه أقوى لاعب في العالم ويصنع الفارق داخل الملعب.

واختتم حديثه: أتمنى أن تحضر الأرجنتين كأس العالم إلى الديار، لكني أشعر بالقلق بشأن كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وأوليفييه جيرو وأدريان رابيو ، ولديهم (فرنسا) حارس مرمى رائع.