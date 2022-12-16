للمرة الأولى.. عدم القبض على أي مشجع بريطاني في كأس العالم

أكد قطاع شرطة كرة القدم بالمملكة المتحدة أن سلوك الجماهير البريطانية خلال كأس العالم في قطر كان مثاليا ولم يتم إلقاء القبض على أي منهم.
ونقلت صحيفة يو.إس.أيه عن مارك روبرتس من شرطة تشيشاير: سلوك جماهير إنجلترا وويلز في قطر كان مثاليا.
"لم تكن هناك أي اعتقالات أو حوادث للإبلاغ عنها خلال وجود الجماهير في فترة وجود المنتخبين، والفضل في ذلك لجميع أولئك الذين سافروا".
وتم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص خلال كأس العالم في روسيا 2018، لكن مع تأهل ويلز إلى البطولة بجانب إنجلترا زاد عدد مباريات المنتخبات البريطانية في دور المجموعات إلى الضعف من بينها فوز إنجلترا 3-صفر على ويلز.
وأضاف روبرتس: في المعتاد يتم إلقاء القبض على بعض جماهيرنا في كأس العالم، لكن لم يسبق من قبل عدم إلقاء القبض على أي جماهير بريطانية.
وفشلت ويلز في عبور دور المجموعات بينما ودعت إنجلترا البطولة من دور الثمانية بعد الهزيمة أمام فرنسا التي تواجه الأرجنتين في النهائي يوم الأحد.
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