زلاتكو يرد على الركراكي: لا أفكر بما تقوله

شدد زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي، على قوة المنتخب المغربي وأهمية المباراة المقررة أمامه يوم السبت لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وخسر المنتخب الكرواتي، وصيف مونديال 2018، أمام نظيره الأرجنتيني صفر - 3 في الدور قبل النهائي بينما خسر المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي حامل اللقب صفر - 2 .

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والتقى المنتخب الكرواتي نظيره المغربي في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، على ملعب استاد البيت، وستتجدد المواجهة بينهما السبت على ملعب استاد خليفة الدولي لحسم المركز الثالث في المونديال.

وقال داليتش في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة، للحديث عن المباراة: أمامنا مباراة مهمة نتنافس فيها من أجل الميدالية البرونزية. نحترم المنتخب المغربي الذي أبهرنا في هذه البطولة، وفاجأ الجميع.

وأضاف: أظن أن لديهم نفس العقلية، فهذه المباراة مهمة بالنسبة لهم كذلك، وسيدفعون بتشكيلة قوية، نحن لا نفكر بما يقوله المنافس لأننا مدركون تماما بأنهم سينافسوا بقوة من أجل المركز الثالث، ونتوقع مباراة قوية.

وعن أبرز الاختلافات بين تنافس كرواتيا في النسخة الحالية على المركز الثالث وفوزها بهذا المركز في مونديال 1998، قال داليتش: في 1998، كانت تلك الميدالية الأولى لكرواتيا، وكان أكبر إنجاز لنا في ذلك الوقت.

وأضاف: حينذاك، كانت كرواتيا نالت استقلالها حديثا وشكل المونديال فرصة كي نقدم كرواتيا للعالم عبر إنجازات مبهرة، الأمر الآن يختلف، فقد حققنا المركز الثاني من قبل وغيره من الإنجازات والنتائج.

ومن جانبه، قال اللاعب ماتيو كوفاسيتش: أود أن أقول إن ما أنجزناه حتى الآن، بكوننا تواجدنا ضمن أفضل أربعة منتخبات، هو إنجاز كبير، ونحن بالتأكيد ننتمي لهذه المجموعة.

وأضاف: لكننا بالطبع نشعر بالحزن، حيث أنه عند الوصول للدور قبل النهائي، يرغب المنتخب في التأهل للنهائي، لكن للأسف لم يتحقق ذلك في هذه المرة.

وتابع: الآن، تركيزنا ينصب على المباراة القادمة، ونتوقع مباراة كبيرة وقوية، وسنبذل قصارى الجهد كي نحصد الميدالية البرونزية ونعود بها إلى الوطن.