ميسي بعمر 13 عاماً: أريد أن أصبح مدرساً.. وأحب كرة اليد

أعادت إحدى الصحف المحلية بالأرجنتين نشر أول مقابلة على الإطلاق قام بها قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يبلغ من العمر 13 عامًا.

ويستعد ميسي (35 عامًا) لخوض النهائي الأهم في مسيرته حينما تلاقي الأرجنتين فرنسا على ملعب لوسيل يوم الأحد في نهائي كأس العالم 2022.

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وأجرى ميسي المقابلة مع صحيفة "Diario La Capital" التي تتخذ من مدينة روزاريو مقرًا لها، قبل 22 عامًا، أي قبل الانتقال إلى النادي الكتالوني برشلونة حينما كان يدافع عن ألوان نادي طفولته نيولز أولد بويز.

وجاء في صفحة الصحيفة المحلية: ليونيل ميسي لاعب في الدرجة العاشرة وصانع ألعاب الفريق.

وتابعت: ميسي واحد من اللاعبين الصاعدين والقادمين بقوة في أكاديمية نيولز، أمامه مستقبل باهر، على الرغم من قصر قامته إلا أنه يتمكن من مراوغة لاعب واثنين، بالإضافة إلى تسجيل الأهداف، ولكن قبل كل شيء يستمتع بما يفعله بالكرة، واليوم يتحدث للعالم.

واعتمدت الصحيفة على أسلوب الأسئلة السريعة والقصيرة في حوارها مع ميسي، وجاء خلاله: بطلك؟ أبي خورخي وأبي الروحي كلاوديو.. مدربك المفضل؟ جميعهم، لقد تعلمت منهم جميعًا.

وتابع: لاعبك المفضل؟ أخي وابن عمي.. فريقك المفضل؟ نيولز.. هوايتك؟ الاستماع للموسيقى.. رياضة أخرى؟ كرة اليد.. طعامك المفضل؟ دجاج بالصلصة.. مادتك المفضلة؟ الإسبانية.. وظيفة تتمناها؟ مدرس تربية بدنية.

وأضاف: هدفك؟ التخرج من المدرسة الثانوية واللعب في الدرجة الأولى بالدوري الأجنتيني مع نيولز..مناسبة أحزنتك؟ وفاة جدتي.. حلمك؟ اللعب بقميص المنتخب.. ماذا يمثل لك نيولز؟ كل شيء.. قطعًا كل شيء.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "أوليه" الأرجنتينية سابقًا، فإن موظفا سابقا في نيولز بحث عن أهداف ليونيل ميسي للنادي وأقرّ أنه سجل 234 هدفًا في 176 مباراة بين سن 6 أعوام و12 عامًا.