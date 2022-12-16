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ميهايلوفيتش
ميهايلوفيتش كان مدربًا لبولونيا

وفاة المدرب الصربي ميهايلوفيتش بعد صراع مع "السرطان"

روما - رويترز
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توفي لاعب صربيا السابق سينيسا ميهايلوفيتش، الذي لعب ودرب عددا من أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، يوم الجمعة بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأقيل ميهايلوفيتش من تدريب بولونيا الإيطالي في سبتمبر أيلول الماضي بعدما أخفق في تحقيق الفوز في أول خمس مباريات بالدوري.

وأصبح الصربي مدربا لبولونيا لفترة ثانية في 2019 وتولى المسؤولية أثناء صراعه مع سرطان الدم.

وخلال مسيرته كلاعب، أمضى فترة طويلة في سامبدوريا ولاتسيو كما درب منتخب صربيا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاغاني في تغريدة: رجل عظيم، مقاتل عظيم، سنتذكره كأحد أفضل اللاعبين الصرب الذين لعبوا في إيطاليا على الإطلاق.

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