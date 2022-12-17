الركراكي: لسنا أفضل جيل في تاريخ إفريقيا

أكد وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي أن فريقه الحالي ليس الأفضل في تاريخ القارة الإفريقية، وذلك في المؤتمر الصحافي الذي أعقب الخسارة من كرواتيا.

وحلّ المغرب رابعًا في كأس العالم 2022 بعد الخسارة من كرواتيا 2-1 يوم السبت على ملعب خليفة الدولي.

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وقال الركراكي للصحافيين: هدف المغرب والأفارقة في يوم من الأيام الفوز بكأس العالم. لقد تعلمنا كثيرا من هذه التجربة. نحن لسنا بعيدين (عن المنتخبات الكبرى).

وتابع: خسرنا بسبب تفاصيل صغيرة. كانت مباراة سيطروا فيها خلال الشوط الاول وارتكبنا الكثير من الاخطاء وعانينا من الكثير من الارهاق. تحسّنا في الشوط الثاني لكنهم حافظوا على النتيجة.

وأضاف: سنستيقظ غدا لنستوعب ما حققناه. عندما تخسر تكون دائماً خائباً لأننا منافسون.

وختم: أعتقد أننا من بين أفضل اجيال إفريقيا لكننا لسنا الأفضل. قلت للاعبي أنه يتوجب عليهم الفوز بكأس أمم إفريقيا لنكون الأفضل في القارة. قبل أن تكون ملكاً في العالم يجب أن تكون ملكاً في بيتك.