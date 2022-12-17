بنزيمة دخل في "نوبة غضب" بسبب ديشان.. ويعلّق: لست مهتماً

لا تزال مسألة غياب الفرنسي كريم بنزيمة قائد ريال مدريد عن معسكر منتخب فرنسا بالمونديال ومباريات البطولة تثير جدلًا، خاصة بعد رد فعل اللاعب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ الأمر برد فعل ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي المفاجئ حول سؤال يتعلق بالمهاجم خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب فوز فرنسا على المغرب بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم.

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وسئل ديشان حول ما إذا كانت هناك فرصة لانضمام بنزيمة لقائمة المباراة النهائية وحصوله على بعض الدقائق أمام الأرجنتين يوم الأحد، بعدما تعافى من إصابته.

رد ديشان على السؤال بـ"التأفف" ثم قال: "أفضل الانتقال إلى السؤال التالي".

ونشر كريم صورة له عبر "انستغرام" معلقًا: لست مهتمًا، كما أعاد نشر صور أثناء تتويج زيدان له بجائزة الكرة الذهبية أكتوبر الماضي.

وأشار موقع "ليبرتاد ديجيتال" الإسباني إلى أن مغادرة بنزيمة معسكر فرنسا بعد إصابته لم تكن بصورة طبيعية، إذ أصابته نوبة غضب حينما أخبره ديشان "مع الأسف كريم، عليك أن تغادر" لأن اللاعب كان يدرك أنه فقط يحتاج بضعة أيام للتعافي قبل المشاركة مجددًا مع زملائه.

يأتي هذا بالتزامن مع تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني بعد استبعاد بنزيمة، قالت خلاله: بعد استبعاده عن المونديال تم تحديد فترة نقاهة لبنزيمة لمدة 3 أسابيع تنتهي في بداية ديسمبر، لعبت فرنسا مباراتها في دور الـ 16 أمام بولندا في الرابع من الشهر الجاري، وخلال تلك الفترة عاد كريم إلى مدريد بحالة ممتازة، كان ذلك في 29 نوفمبر.

وأضافت الصحيفة: ديشان لم يمنح بنزيمة المزيد من الصبر، وكان من الممكن أن يتعامل مع موقف بنزيمة بطريقة مختلفة تماما.

وفي وقت سابق، لفتت تقارير صحافية فرنسية إلى أن رحيل بنزيمة عن معسكر المنتخب بسبب إصابته، جعل الفريق أكثر حرية واتحادا، وساهم في زيادة المشاعر الإيجابية داخل صفوف بطل العالم 2018.