ديشان: سنفعل أي شيء لحرمان ميسي من فوز "يتمناه الجميع"

أكد ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، أن فريقه يحاول ألا يتشتت تركيزه بمرض العديد من لاعبيه مع بدء العد التنازلي للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم "قطر، 2022" التي تقام يوم الأحد أمام المنتخب الأرجنتيني.

وقال ديشان للصحفيين يوم السبت: نحاول أن نتعامل مع الموقف بأفضل طريقة ممكنة . نحافظ على هدوئنا وتركيزنا.

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وأضاف: بالطبع كنا نفضل ألا نواجه هذه الصعوبات، ولكننا نحاول تدبر الأمر بأفضل طريقة ممكنة بمساعدة فريقنا الطبي.

ويسعى المنتخب الفرنسي، الفائز بكأس العالم عام 2018، لأن يصبح أول منتخب والثالث الوحيد خلال ستين عاما يفوز باللقب مرتين متتاليتين.

وكان الثنائي رافاييل فارات وإبراهيما كوناتيه أحدث اللاعبين الغائبين عن المران بعد شعورهما بالمرض، كما يعاني كينغسلي كومان من الحمى.

ولم يتضح بعد ما إذا كان اللاعبون الثلاثة بإمكانهم المشاركة في مباراة الأحد من عدمه، ونفس الأمر ينطبق على لاعب خط الوسط أوريلين تشواميني، والمدافع ثيو هيرنانديز اللذان يعانيان من الإصابة.

في المقابل، ينتظر أن يعود المدافع دايوت أوباميكانو وأدريان رابيو بعدما غابا عن مواجهة المنتخب المغربي يوم الأربعاء الماضي في الدور قبل النهائي بسبب المرض.

وقال ديشان إنه من المبكر للغاية تحديد من سيكون جاهزا للمشاركة مع المنتخب الفرنسي في رابع مباراة نهائية ببطولات كأس العالم والتي يحاول الفوز باللقب الخامس

وأضاف: نحاول التعايش مع هذا الأمر وأن نفعل ما هو ضروري.

وردد هوغو لوريس حارس المنتخب الفرنسي وقائده نفس الأمر، وقال: سنحاول أن نبذل أقصى ما عندنا رغم الظروف.

وأضاف: أعتقد أنه بفضل الأدرينالين والإثارة سنشعر أننا جاهزون كلنا للمشاركة في المباراة، وسنشعر أننا جاهزون لبذل أقصى ما عندنا لكي ننتصر في هذه المعركة الأخيرة.

وأكد: لا تكون مستعدا دائما لمثل هذه الأمور ولكننا نحاول أن نستعد للقاء بأفضل طريقة ممكنة، وبالطبع نحن متحمسون للعب في نهائي كأس العالم.

وقال لوريس وديشان أنهما يعلمان أن المنتخب الفرنسي سيواجه فريقا يقوده ميسي الذي يود أن يتوح مسيرته المذهلة بالفوز بالكأس فيما ستكون مباراته الأخيرة بكأس العالم.

وتابع لوريس: بالطبع نحن نعلم ما يعنيه ميسي لتاريخ كرة القدم، ولكنها مباراة بين الأرجنتين وفرنسا. المباراة أكبر بكثير من التركيز على لاعب واحد فقط.

وأكد: نعلم أن الشعب الفرنسي سيدعمنا، ولا نهتم بأي شيء آخر. لم يثق بنا الكثير من الناس ولكننا عدنا للمشاركة في المباراة النهائية. سنفعل أي شيء للفوز بهذه المباراة.

وقال ديشان: نعلم أن هناك الكثير من الناس يتمنون فوز ميسي ولكننا سنفعل أي شي لتحقيق هدفنا.

وذكر ديشان أنه يتوقع أجواء احتفالية في ملعب لوسيل، وهو يعلم أن الجماهير الأرجنتينية شغوفة للغاية وستدعم فريقها.

وقال: سيصنعون أجواء إيجابية وسيشجعون فريقهم. من الجيد أن تحظى بمثل هذه الأجواء في مباراة نهائية بكأس العالم.

ولكن ديشان أكد: منافسنا ليس في المدرجات، ولكن في أرض الملعب.