سيدات اسكتلندا يتخذن إجراءات قانونية ضد اتحاد كرة القدم

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية يوم الجمعة، أن منتخب اسكتلندا لكرة القدم للسيدات بدأ إجراءات قانونية ضد الاتحاد المحلي للعبة بشأن المساواة في الأجور وظروف العمل.

وقالت القائدة راشيل كورسي، المدعية الرئيسية في القضية المرفوعة أمام القضاء لمحطة (بي.بي.سي إسكتلندا) إن هناك "الكثير من الأمثلة" التي شعرت فيها اللاعبات بأنه لم يتم توفير الموارد المناسبة لهن.

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وقالت: نريد أن يكون هناك تغيير للمضي قدما.

وقال الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم في بيان إنه "يشارك منتخبنا الوطني للسيدات نفس وجهة النظر الأساسية ومفادها أن المساواة يجب أن تكون في صميم تطوير الرياضة على كافة المستويات".

وأضاف في بيان: ما زلنا ملتزمين بتسريع نمو كرة القدم للفتيات والسيدات.

وتأتي هذه الأنباء بعد أشهر من اتفاق منتخب كرة القدم للسيدات في الولايات المتحدة مع الاتحاد الأميركي للعبة على حل نزاع استمر لسنوات حول المساواة في الأجور فيما وصفته اللاعبات بأنه لحظة تاريخية بالنسبة للرياضة.