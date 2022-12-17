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المغرب كرواتيا
لقطة الهدف الثاني لمنتخب كرواتيا

كرواتيا تظفر بـ"البرونزية" والمغرب يكتفي بالمركز الرابع

الدوحة - رويترز
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فازت كرواتيا 2-1 على المغرب لتحرز المركز الثالث بكأس العالم لكرة القدم في قطر وتضمن إنهاء البطولة بين أول ثلاثة مراكز للمرة الثانية على التوالي يوم السبت.

وهذه هي المرة الثانية التي تحصد فيها كرواتيا، وصيفة البطلة في 2018، المركز الثالث، إذ سبق أن فازت 2-1 على هولندا في فرنسا في 1998.

ومنح يوسكو غفارديول التقدم لكرواتيا عندما أرسل لوفرو ماير ركلة حرة إلى إيفان بريشيتش الذي أفلت من المدافع ومرر الكرة إلى مدافع رازن بال شبورت لايبزيغ ليهز الشباك بعد سبع دقائق.

واحتاج المغرب إلى دقيقتين فقط لإدراك التعادل من ركلة حرة أيضا، حيث حاول ماير إبعاد الكرة لكنها وصلت إلى أشرف داري غير المراقب ليضعها بضربة رأس في المرمى.

وحسمت كرواتيا الفوز قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول عندما اصطدمت تسديدة ميسلاف أورشيتش الرائعة في القائم إلى داخل مرمى ياسين بونو ثم حافظ الفريق على تفوقه في الشوط الثاني.

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