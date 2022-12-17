مودريتش يحسم قراره بشأن الاعتزال

أكد قائد منتخب كرواتيا لكرة القدم لوكا مودريتش، السبت، أنه يعتزم مواصلة مسيرته الدولية حتى انتهاء دوري الأمم الأوروبية على الأقل، وذلك بعد فوز فريقه بالمركز الثالث في مونديال قطر 2022 على حساب المغرب 2-1.

ورداً على سؤال حيال ما تبقى من مسيرته الدولية، قال نجم ريال مدريد الإسباني للتلفزيون الكرواتي: هذه هي الخطة. لن يكون من المنطقي عدم اللعب في دوري الأمم. وبعد ذلك سنرى ما سنفعله. أريد أن أبقى من أجل دوري الأمم.

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ويعرف المخضرم البالغ من العمر 37 عاماً أن كأس العالم المقبلة في 2026 ربما تكون هدفاً بعيداً جداً، لكنه يريد الاستمرار في ارتداء القميص التي تحمل اللونين الأحمر والأبيض.

وعاد حائز جائزة أفضل لاعب في العام عام 2018 إلى منصة التتويج في المونديال مع كرواتيا بعد المركز الثالث عام 1998 والوصافة في 2018.

وقال في هذا الصدد: لقد حققنا شيئاً كبيراً لكرة القدم الكرواتية. أردنا الذهب وكنا قريبين منه. في النهاية، سنعود إلى كرواتيا كمنتصرين.

وأضاف: كرواتيا ليست معجزة تظهر كل 20 عاماً. لقد أثبتنا أننا دوّامون. لا يمكن النظر إلينا كمفاجأة ولكن كقوة كروية.