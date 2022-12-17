هل يجدد ميسي عقده؟ رئيس باريس سان جيرمان يُجيب

أعرب القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عن ثقته بشأن احتمالية تمديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق، ويتطلع للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم المقامة حاليا بقطر، التي تقام يوم الأحد وتجمع بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، حيث يلتقي نجما الفريق ميسي وكيليان مبابي وجها لوجه.

وقال الخليفي لقناة "آر.إم.سي" بشأن ميسي: أعتقد أنه يريد البقاء. توصلنا لاتفاق أن نتحدث عن تمديد عقده بعد نهاية كأس العالم. يمكنني التأكيد مرة أخرة أنه سعيد للغاية بالبقاء في النادي، كما أنه يقدم موسما رائعا.

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وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم. ومؤخرا، ارتبط اسم ميسي 35 عاما بالانتقال لفريق إنتر ميامي الأميركي.

كما افترض الخليفي أن النجم الفرنسي مبابي سيستمر مع الفريق. وقال: لديه عقد. كيليان أحد أفضل اللاعبين حاليا. إنه لاعب عظيم.

وقال: لدينا أفضل لاعبين في العام، كيليان وميسي.

وأوضح أن هناك لاعبا آخر من الفريق هو المغربي أشرف حكيمي وصل مع منتخب بلاده للدور قبل النهائي.

ويتساوى ميسي ومبابي في عدد الأهداف المسجلة في المونديال الحالي ولدى كل منهما خمسة أهداف، علما أن مجموع أهداف لاعبي باريس سان جيرمان في مونديال قطر 2022 هو 13 هدفا.