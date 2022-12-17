"أريد معانقته قبل أن أموت".. رسالة عاطفية من معلمة ميسي

أرسلت معلمة قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة عاطفية له، قبل خوض الأخير لنهائي كأس العالم يوم الأحد أمام فرنسا على ملعب "لوسيل".

وقال مونيكا دومينا -المُعلّمة بمدرسة لاس هيراس الابتدائية- وهي معجبة بالمدى الذي وصل إليه طالبها في كرة القدم: لا أصدق أنني من علمت هذا الفتى القراءة والكتابة.

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وتابعت خلال حديثها مع محطة "سوبر ديبورتيفو" الإذاعية الأرجنتينية: الحيّ بأكمه مغطى باللونين الأزرق الفاتح والأبيض، أود حقًا مقابلته، كتبت له رسالة صغيرة وأتمنى أن تصله، صحتي ليست بأفضل أحوالها، لذا أتمنى أن أعانقه قبل أن أموت.

وأشارت مونيكا إنها على اتصال بأحد أقارب ميسي، لكنها لا تريد إزعاجه: ابن عمه يتصل بي دائمًا عندما يكون ليو في روزاريو ويسألني إذا كنت أريد أن أذهب إلى المنزل لألقي التحية، لكنني أشعر بالحرج. ولكن الآن إذا جاء، سأذهب لرؤيته على الفور وأتمنى أن يخرج الى الباب لاستقبالي.

وجاء في نص رسالتها لميسي: مرحبًا يا ميسي. الحمد لله على كوني معلمتك، وشكرًا لك لكونك تلميذي. شكرًا لكونك على ما أنت عليه. لا تتغير أبدًا. أنت شخص بسيط، متواضع، ورائع.

وأضافت: شكرًا لك على السماح لي بالشعور بالفخر لكوني جزءًا من حياتك. شكرًا لك على منحنا السعادة خلال تلك الأوقات الحزينة، ولأنك عرفت كيف تأخذ فريقك إلى ما هو عليه الآن. رؤيتك سعيدًا هي سعادتي. كل التوفيق، نحن نحبك.