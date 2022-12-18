بخلاف ماكرون.. رئيس الأرجنتين سيحضر نهائي كأس العالم "مع شعبه"

أعلن الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، أنه سيشاهد نهائي كأس العالم في كرة القدم الأحد بين منتخب بلاده وفرنسا في الوطن، ولن يغادر إلى قطر لحضورها شخصيا.

وكتب الأحد على تويتر: مثل الملايين من أبناء بلادي، سأستمتع بنهائي كأس العالم في الوطن.

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وأضاف: سأعيش هذه اللحظة الرائعة كما فعلت حتى الآن مع شعبي، سنقدم أفضل ما لدينا في الملعب بين مشجعينا الرائعين على المدرجات.

ويُعرف عن فرنانديز أنه من مشجعي فريق "أرجنتينوس جونيورز" الذي قدّم أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا.

هذا وغادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ظهر السبت إلى قطر ترافقه زوجته بريجيت لحضور المباراة النهائية، وفق ما أعلن الإليزيه.

وكان ماكرون قد حضر الأربعاء المباراة نصف النهائية التي تغلبت فيها فرنسا على المغرب.