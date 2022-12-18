حكيمي يعتذر لإنفانتيو على كلماته الغاضبة

تقدم أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي باعتذار لجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الكلمات التي وجهها له عقب نهاية مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم "قطر 2022".

واحتل المنتخب المغربي المركز الرابع في مونديال قطر عقب خسارته أمس السبت 1 - 2 أمام المنتخب الكرواتي، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحتل هذا المركز.

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وضغط حكيم وزملاؤه بالمنتخب المغربي على الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم لأنه لم يحتسب ركلة جزاء لأسود الأطلس في قرارين مثيرين للجدل في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن حكيمي تحدث بغضب مع إنفانتينو في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس عقب نهاية مباراة كرواتيا بسبب الأخطاء التحكيمية التي عانى منها منتخب أسود الأطلس في البطولة.

ووفقا لتلك التقارير، اشتكى حكيمي أيضا من الحكام.

يذكر أن الاتحاد المغربي لكرة القدم أرسل شكوى بشأن أداء الحكم سيزار أرتورو راموس الذي أدار مباراة الدور قبل النهائي أمام المنتخب الفرنسي التي خسرها المنتخب المغربي بهدفين نظيفين.

ومع ذلك خرج حكيمي بعدها في تصريحات تلفزيونية موجها اعتذاره لإنفانتينو.

وقال حكيمي: لم يحدث شيء. كنت غاضبا بعض الشيء بعد المباراة. ذهبت للتحدث معه . أقدم اعتذاري عن الكلمات التي وجهتها له. هو صديقي وأحترمه كثيرا. إذن لم يحدث أي شيء.