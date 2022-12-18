رقم تاريخي لميسي في كأس العالم

بات الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأحد: في نهائي مونديال قطر، أمام فرنسا حاملة اللقب، اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات في نهائيات كأس العالم (26).

وبعد مشاركته في الفوز الكبير على كرواتيا 3-صفر الثلاثاء في نصف نهائي المونديال القطري، بات ابن الـ35 عاماً على المسافة ذاتها من الألماني لوتار ماتيوس في عدد المباريات في النهائيات والبالغ 25، ثم انفرد به الأحد في النهائي على استاد لوسيل.

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وخاض ماتيوس مبارياته الـ25 في نهائيات 1982 و1986 و1990 و1994 و1998.

وبمشاركته أصلاً في نهائيات النسخة الحالية، وصل ميسي الى رقم قياسي آخر متمثل بعدد كؤوس العالم التي خاضها (5)، على غرار غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودع البطولة من ربع النهائي، وماتيوس أيضاً.

وخاض أربعة لاعبين نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في مسيرتهم خلال هذه النسخة، هم المكسيكيان أندريس غواردادو والحارس غييرمو أوتشوا، ميسي ورونالدو، ليعادلوا بذلك انجاز المكسيكيين الآخرين الحارس أنتونيو كارباخال ورافايل ماركيس والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون وماتيوس.