ساوثغيت يحافظ على منصبه حتى 2024

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أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأحد، أن غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا الأول للعبة الشعبية، سيستمر في منصبه حتى بطولة أوروبا 2024.
وقال مارك بولينغهام الرئيس التنفيذي للاتحاد في بيان "يسعدنا التأكيد أن غاريث ساوثغيت سيستمر في منصبه كمدرب لمنتخب إنجلترا، وسيقود مسيرتنا في بطولة أوروبا 2024. غاريث و(المدرب المساعد) ستيف هولاند حظيا دوما بكامل دعمنا، وسيبدأ الآن استعدادنا لبطولة أوروبا".
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وأثيرت التكهنات حول مستقبل غاريث عقب الإقصاء من ربع نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا 2-1.
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