كواليس صادمة.. بنزيمة يعتقد أن ديشان هو من تسبب بإصابته

يتواصل الجدل الدائر حول كواليس استبعاد كريم بنزيمة من معسكر المنتخب الفرنسي في مونديال 2022 عقب إصابته، وكشفت تقارير صحافية تفاصيل جديدة حول ما حدث بين قائد ريال مدريد ومدرب منتخب "الديوك" ديدييه ديشان.

وبدأ الأمر برد فعل ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي المفاجئ حول سؤال يتعلق بالمهاجم خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب فوز فرنسا على المغرب بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم.

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وسئل ديشان حول ما إذا كانت هناك فرصة لانضمام بنزيمة لقائمة المباراة النهائية وحصوله على بعض الدقائق أمام الأرجنتين يوم الأحد، بعدما تعافى من إصابته.

رد ديشان على السؤال بـ"التأفف" ثم قال: "أفضل الانتقال إلى السؤال التالي".

ونشر كريم صورة له عبر "انستغرام" معلقًا: لست مهتمًا، كما أعاد نشر صور أثناء تتويج زيدان له بجائزة الكرة الذهبية أكتوبر الماضي.

ووفقًا للمعلومات التي نشرتها صحيفة "ليكيب" أن العلاقة متوترة ولا يوجد تواصل حالي بين بنزيمة والجهاز الفني للمنتخب الفرنسي، بنزيمة كان غاضبًا من الجهاز الطبي للفريق حول طريقة التعامل مع الإصابة وألقى باللوم على الحصة التدريبية الشاقة التي سبقت إصابته بيوم واحد وهو كان لايزال يكافح للوصول لجاهزيته التامة.

وأضافت الصحيفة: بنزيمة كان مصرا على البقاء في المعسكر من أجل التعافي ثم المشاركة، وصُدم عقب رحيله بسبب قرار عدم ضم لاعب آخر ليحل محله، المحيطين باللاعب غير سعداء بطريقة تعامل المنتخب مع النجم الفرنسي.

وفي وقت سابق، لفتت تقارير صحافية فرنسية إلى أن رحيل بنزيمة عن معسكر المنتخب بسبب إصابته، جعل الفريق أكثر حرية واتحادا، وساهم في زيادة المشاعر الإيجابية داخل صفوف بطل العالم 2018.