اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
FklfZFJXkAE7AAm
صورة من المباراة

الباطن يحقق فوزه الأول في الموسم ويقصي الرائد من الكأس

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

صعد الباطن لدور الثمانية بكأس الملك لكرة القدم بفوزه على الرائد بهدف دون رد سجله يوسف المزيريب يوم الخميس.

وهذا أول انتصار يحققه الباطن هذا الموسم حيث يتذيل الدوري السعودي للمحترفين بنقطة واحدة من تسع مباريات.

وانضم الباطن إلى الهلال والنصر وأبها والوحدة والفيحاء حامل اللقب في دور الثمانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نشرة الخامسة | موسكو: تزويد أوكرانيا بـ"باتريوت" حرب أميركية مباشرة نشرة الخامسة | موسكو: تزويد أوكرانيا بـ"باتريوت" حرب أميركية مباشرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط