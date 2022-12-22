الباطن يحقق فوزه الأول في الموسم ويقصي الرائد من الكأس

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صعد الباطن لدور الثمانية بكأس الملك لكرة القدم بفوزه على الرائد بهدف دون رد سجله يوسف المزيريب يوم الخميس.
وهذا أول انتصار يحققه الباطن هذا الموسم حيث يتذيل الدوري السعودي للمحترفين بنقطة واحدة من تسع مباريات.
وانضم الباطن إلى الهلال والنصر وأبها والوحدة والفيحاء حامل اللقب في دور الثمانية.
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