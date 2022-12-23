المخضرم رانييري يعود لتدريب كالياري بعد 31 عاما

أعلن نادي كالياري المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة عودة المدرب الرحالة كلاوديو رانييري لتدريب الفريق بعد 31 عاما من تركه المنصب.



وقال كالياري إن عقد رانييري سيمتد حتى يونيو 2025.



وذاع صيت المدرب الإيطالي البالغ من العمر 71 عاما في إنجلترا بعدما قاد ليستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016 لكنه أخفق في مهمته مع واتفورد حيث حصل الفريق على سبع نقاط فقط خلال ثلاثة أشهر قبل أن يترك رانييري منصبه في يناير الماضي.



وسبق للمدرب رانييري قيادة عدة أندية أخرى في إيطاليا من بينها يوفنتوس وروما وإنتر ميلان إضافة إلى أندية في إسبانيا وفرنسا.



وسيقود الآن كالياري الذي يحتل المركز 14 في الدرجة الثانية بعد هبوطه الموسم الماضي.

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