المخضرم رانييري يعود لتدريب كالياري بعد 31 عاما

أعلن نادي كالياري المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة عودة المدرب الرحالة كلاوديو رانييري لتدريب الفريق بعد 31 عاما من تركه المنصب.
وقال كالياري إن عقد رانييري سيمتد حتى يونيو 2025.
وذاع صيت المدرب الإيطالي البالغ من العمر 71 عاما في إنجلترا بعدما قاد ليستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016 لكنه أخفق في مهمته مع واتفورد حيث حصل الفريق على سبع نقاط فقط خلال ثلاثة أشهر قبل أن يترك رانييري منصبه في يناير الماضي.
وسبق للمدرب رانييري قيادة عدة أندية أخرى في إيطاليا من بينها يوفنتوس وروما وإنتر ميلان إضافة إلى أندية في إسبانيا وفرنسا.
وسيقود الآن كالياري الذي يحتل المركز 14 في الدرجة الثانية بعد هبوطه الموسم الماضي.
-
رانييري يتوقع تعرضه إلى الهزائم مع واتفوردلا يتوقع كلاوديو رانييري مدرب واتفورد الجديد مهمة سهلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن في الوقت الذي ستحدث فيه بعض الهزائم فهو ينتظر بعض ... رياضة عالمية
-
واتفورد يتعاقد مع المدرب الإيطالي رانييريأعلن واتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين تعيين الإيطالي كلاوديو رانييري مدربا جديدا لمدة عامين.وسيخلف رانييري (69 ... رياضة عالمية
-
بعد 3 أشهر من تعيينه.. واتفورد يقيل رانييريأقال واتفورد القابع في المركز قبل الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم المدرب كلاوديو رانييري يوم الاثنين عقب الخسارة بملعبه 3-صفر من نوريتش ... رياضة عالمية