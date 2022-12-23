حمد الدوسري: الاتحاديون تغيروا عليّ بعد التوقيع مع حمدالله

كشف حمد الدوسري، الطرف الأهم في قضية التسجيلات بين نادي النصر ولاعبه السابق عبدالرزاق حمدالله ونادي الاتحاد، أن المفاوضات بدأت بين اللاعب المغربي والنادي في ديسمبر 2020، مشيراً إلى أنه وجد تغيراً في المعاملة بعد إتمام التوقيع بين الطرفين.

وفسخ النصر عقد لاعبه عبدالرزاق حمدالله في نوفمبر من العام الماضي، وفي ديسمبر 2021 وقع مع اتحاد جدة.

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وقال حمد الدوسري لبرنامج "في المرمى": بدأت صداقتي مع عبدالرزاق حمدالله في فبراير 2020 عندما عرفني عليه زميله السابق سلطان الغنام أثناء لعب النصر مباراة في دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي، وتوثقت العلاقة بيننا بعدها.

وواصل: بدأت قصة حمدالله والاتحاد في ديسمبر 2020 عندما تواصل معي أحد الإداريين في نادي الاتحاد يسألني إذا كان هناك رغبة من اللاعب للانضمام إلى الفريق، ونقلت ذلك لحمدالله وأجابني برغبته اللعب في الاتحاد، وفي شهر يونيو 2021 تجددت الرغبة وأكد لي حمدالله أنه يرغب باللعب في الاتحاد، وبعد شهرين بدأ التفاوض بين الطرفين.

وواصل: ذهبت إلى منزل حمدالله في الرياض يوم 16 أغسطس وتواصل مع أحد الإداريين عبر هاتفي الشخصي، وأكد الطرفان رغبتهما في التعاقد، وطلب مني أحد الإداريين يوم 19 أغسطس عقد مكالمة جماعية مع حمدالله، وكانت ليلة مباراة الفيصلي، وأنفي وجود تحريض لحمدالله على الغياب عن المباراة.

وأتبع الدوسري: بعد عودة الفريق من المغرب، اتفقت الإدارة وبعض اللاعبين على أن انتقال حمدالله إلى الاتحاد سيخرب منظومة الفريق، وبعدخا أرسل لي حمدالله عبر "سناب تشات" "أنا عملت اللي علي، وبعدها يعملون المطلوب منهم". وتواصلت مع نادي الاتحاد مع لمعرفة الرغبة بالتعاقد مع عبدالرزاق وتفاجأت بأنهم أنهوا التعاقد مع يوسف نياكاتي عقب ذلك بيومين.



وواصل حمد الكشف عن التفاصيل وقال: في أكتوبر 2021 اتصل علي أحد الإداريين في نادي الاتحاد وقال "لا يجدد حمدالله مع النصر، وأنه في يناير سيكون معنا" وفي يوم 23 نوفمبر فسخ النصر عقده مع حمدالله وتلقيت اتصالاً من إداري الفريق يسأل عن حمدالله، ونقلت للطرفين الرغبة المشتركة رغم وجود عروض من الإمارات وتركيا وأميركا حينها.

وأردف: كان هناك مفاوضات مباشرة بين الاتحاديين وحمدالله أثناء سريان عقده مع النصر، وتغير التعامل معي بعد التوقيع، وعندما وصل اللاعب إلى النادي تم طردي من نادي الاتحاد.

وزاد: لم أطلب من نادي الاتحاد أي مبلغ سواء من حمدالله أو غيره، لكن حمدالله عرض علي 5% من عقده، ولم أحصل على المبلغ، وقال لي تحدث مع إدارة النادي وإذا سألوني سأقول أنك الوسيط، وتحدثت مع أنمار الحائلي رئيس النادي عن ذلك لكن دون جدوى، حتى توجهت إلى نادي النصر ليرفع شكوى لأنني لا أملك صفة رياضية رسمية وذهبت بعدها إلى لجنة الاحتراف للإدلاء بشهادتي شهر مارس 2022.