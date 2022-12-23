روسيا تدرس الانضمام إلى الاتحاد الآسيوي

من المقرر أن يجتمع الاتحاد الروسي لكرة القدم في وقت لاحق يوم الجمعة لمناقشة مغادرة الاتحاد الأوروبي للعبة والانضمام لنظيره الآسيوي.

وذكر وكالة تاس الروسية للأنباء أن هذا المخطط يأتي في ظل عقوبة الإيقاف التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على نظيره الروسي، في أعقاب العملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا، وهو ما تسبب في استبعاد المنتخب الروسي وجميع الأندية الروسية من المشاركة في جميع المنافسات الدولية.

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وتقرر استبعاد منتخب روسيا من المشاركة في الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم، التي اختتمت في قطر يوم الأحد الماضي، كما تم حرمان الفريق من المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقرر إقامتها بألمانيا.

وخاض منتخب روسيا ثلاث مباريات ودية فقط منذ بدء العملية العسكرية، ضد كل من قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وهي ثلاث جمهوريات سوفيتية سابقة تنتمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وفي حال قبول الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد تتمكن روسيا من لعب المزيد من المباريات.

وتبدو الرياضة الآسيوية أكثر استعدادًا لإعادة قبول روسيا ورياضييها في الفعاليات الدولية.

في الأسبوع الماضي، وافقت القمة الأولمبية على اقتراح من المجلس الأولمبي الآسيوي لتسهيل مشاركة الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا في تصفيات أولمبياد 2024 بآسيا تحت مظلته.

يشار إلى أن معظم أراضي روسيا تقع في قارة آسيا.