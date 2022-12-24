الاتفاق تم.. ميسي يستعد لتمديد عقده

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ذكر تقرير إعلامي أن الأرجنتيني، ليونيل ميسي، سيمدد عقده مع فريق باريس سان جيرمان لمدة موسم مع وجود خيار للتمديد لعام آخر.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن عقد ميسي مع سان جيرمان ينتهي في يونيو 2023.
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كما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي .سي" أن خورخي والد اللاعب يتفاوض مع لويس كاموبس مدير باريس سان جيرمان منذ أشهر، وأن الاتفاق يأتي بعد اجتماع مع مالك النادي ناصر الخليفي في الدوحة.
وبينما أعرب جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، مؤخرا، عن رغبته في إعادة ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات، للنادي مرة أخرى، إلا أنه لم يحاول التفاوض مع اللاعب أو والده.
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