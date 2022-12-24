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أوناحي
أوناحي رفقة حكيم زياش وأشرف حكيمي

برشلونة ينسحب من "مزاد" نجم المغرب.. ونادٍ إيطالي الأقرب

العربية.نت
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يقضي المغربي عز الدين أوناحي أيامه الأخيرة في فريقه الحالي أنجيه الفرنسي، إذ تفكر العديد من الأندية الكبرى في ضمّه مؤخرًا.

وقاد المغربي أوناحي منتخب بلاده إلى تحقيق المركز الرابع في كأس العالم 2022، ونال إشادات عدة من مختلف مدربي البطولة بسبب أدائه اللافت للنظر.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة انسحب من السباق الحصول على خدمات المغربي في الشتاء المقبل بسبب وضعه المالي، رغم أن ناديه مستعد لبيعه في "الميركاتو" المقبل.

وأكدت الصحيفة أن نابولي الإيطالي يأتي في صدارة الأندية القادرة على ضم أوناحي، وأن أندية ليستر سيتي وولفرهامبتون ووست هام في إنجلترا أبدت اهتمامها أيضًا، بالإضافة إلى إشبيلية من إسبانيا.

ويرغب متصدر الدوري الإيطالي، بفارق 8 نقاط عن ميلان وبفارق عشر نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثالث، تحسين خط وسطه بموهبة شابة. وبحسب الصحافي جيانلوكا دي مارزيو، فإن السعر سيكون حوالي 20 مليون يورو للاعب خط الوسط الذي ينتهي عقده في عام 2026 مع أنجيه.

ولعب أوناحي 14 مباراة مع أنجيه في الدوري الفرنسي قبل التألق في قطر.

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