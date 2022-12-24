غوارديولا يشتكي من زيادة وزن لاعبه

اشتكى الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، من عودة لاعب الوسط كالفين فيليبس من فترة كأس العالم مع منتخب بلاده "بوزن زائد" وعدم قدرته على التدرب بشكل طبيعي مع الفريق.

كان غوارديولا غامضًا في البداية بشأن سبب عدم وجود فيليبس (27 عامًا) على مقاعد البدلاء في الفوز على ليفربول حامل اللقب 3-2 في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية الخميس في استاد الاتحاد.

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لكن بعد التأهل قال غوارديولا، الجمعة: ليس مصابًا. لقد وصل (من كأس العالم) بوزن زائد. لا أعرف (لماذا). لم يصل وهو في حالة جيدة لإجراء التدريبات وخوض المباريات.

كان لدى سيتي 16 لاعبًا في كأس العالم، أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي، وتم منحهم جميعًا إجازة بعد انتهاء مشاركتهم في مونديال قطر. في حالة فيليبس الذي شارك فقط في مباراتين كبديل في كأس العالم، جاءت بعد خسارة إنجلترا في ربع النهائي أمام فرنسا.

تابع غوارديولا: عندما يكون جاهزًا سيلعب لأننا نحتاجه كثيرًا، مضيفًا أنه ليس لديه أي مشكلة "إطلاقًا" مع نظام التدريب في منتخب إنجلترا.

وعندما سئل عما إذا كان يشعر بخيبة أمل، أجاب الإسباني "إنها محادثة خاصة مع كالفين".

يستأنف سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الأربعاء خارج ملعبه أمام ليدز يونايتد، فريق فيليبس السابق.