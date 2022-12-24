مانشستر يونايتد يمدد عقود 4 من لاعبيه

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، يوم السبت، تمديد عقود أربعة لاعبين في صفوف الفريق.

وأوضح مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت يوم السبت: كان لدى كل من ديوغو دالوت، وفريد، وماركوس راشفورد، ولوك شاو جميعا عقود كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في يونيو 2023، ولكن كان هناك خيار التمديد لمدة 12 شهرا إضافية.

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وأضاف: تم اتخاذ القرار لتنفيذ هذا الخيار، مما يعني أن الرباعي الآن مرتبط بعقد حتى صيف عام 2024 على الأقل.

وقال إريك تن هاغ المدير الفني للفريق، بشأن استمرار اللاعبين الأربعة مع الفريق، في مقابلة لقناة نادي مانشستر يونايتد: نعم، يمكنني أن أؤكد ذلك، نحن سعداء لأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح وهؤلاء اللاعبون لديهم مساهمة كبيرة في هذا الاتجاه.

وأكد تن هاغ خلال المقابلة أن جميع اللاعبين الأربعة في خططه مع مانشستر يونايتد، بعد ما قدموه في الأشهر الأولى من فترة تدريبه في أولد ترافورد.

وقال تن هاغ: كان للرباعي أدوار رئيسية في النصف الأول من موسمنا قبل أن يرحلوا مؤخرا للانضمام إلى (منتخبات) بلادهم للعب في كأس العالم في قطر.

وأضاف: نريد أن نتطور ونريد دعم هؤلاء اللاعبين، ونريدهم أن يواصلوا مسيرتنا، لهذا السبب توصلنا إلى تلك القرارات، أنا متأكد من أنها القرارات الصحيحة.

وتابع: نريد بناء فريق للمستقبل، لسنوات أطول، ويجب أن يكون هؤلاء اللاعبون جزءا منه.