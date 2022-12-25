الأهلي يرفض "هدية" الزمالك ويتعادل في الدوري المصري

رفض الأهلي هدية غريمه حامل اللقب الزمالك وتعادل مع سموحة دون أهداف بعد عرض متواضع جديد في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.
وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب دون أهداف أيضا في وقت سابق، وحصل الأهلي على فرصة لتعزيز تصدره للدوري، لكنه ظهر بلا أنياب هجومية، وكان محظوظا في تجنب الخسارة أمام سموحة.
وكانت أخطر الفرص عن طريق سموحة حيث أهدر محمد سعيد (مكرونة) انفرادا تاما بمرمى محمد الشناوي في الدقيقة 11.
وواصل مارسيل كولر مدرب الأهلي إجراء العديد من التغييرات في الثلث الهجومي، ما أفقد فريقه التجانس، وكان الهاني سليمان حارس سموحة بمثابة ضيف شرف في المباراة.
وأصبح رصيد الأهلي 23 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثاني بعدما خاض كل فريق تسع مباريات.
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