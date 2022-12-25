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الدوري الألماني(1)
جانب من أحداث الشغب في مباراة سابقة بالدوري

الجماهير الألمانية تشكو من تعامل الشرطة معها

برلين - د ب أ
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لا ترى روابط جماهير كرة القدم في ألمانيا أي تحسن في العلاقة بين الجماهير وضباط الشرطة منذ رفع قيود فيروس كورونا المستجد، ودعت إلى إعادة التفكير في كيفية التعامل مع جماهير كرة القدم.

وقال أوليفير ويب من اتحاد مكاتب دعم الجمهور الرياضي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): لم نلحظ أي تحسن، رغم أنه كان هناك وقت كاف لإعادة التفكير، وأن الجماهير أظهرت الشعور بالمسؤولية.

وأضاف أن هناك زيادة في معدل التسلح مع وجود المزيد من الكاميرات عالية الجودة والضباط الذين على دراية بطبيعة المكان لمراقبة الجماهير، مشيرا إلى أنه ليس هناك حاجة للمزيد من إجراءات الشرطة لحصار الجماهير أو المزيد من المراقبة.

وشدد ويب على ضرورة نزع السلاح من الضباط من أجل حل الأزمة بين الجماهير والشرطة.

وتابع: يجب ألا يكون هناك فرق في التعامل بين زوار الملعب ورواد الحفلات الموسيقية، فالشخص الذي يذهب إلى حفل لا يتم وضعه تحت مراقبة الشرطة والكاميرات، ولا يوجد مدفع مياه أمام قاعة الحفل أيضا.

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