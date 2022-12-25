الجماهير الألمانية تشكو من تعامل الشرطة معها

لا ترى روابط جماهير كرة القدم في ألمانيا أي تحسن في العلاقة بين الجماهير وضباط الشرطة منذ رفع قيود فيروس كورونا المستجد، ودعت إلى إعادة التفكير في كيفية التعامل مع جماهير كرة القدم.
وقال أوليفير ويب من اتحاد مكاتب دعم الجمهور الرياضي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): لم نلحظ أي تحسن، رغم أنه كان هناك وقت كاف لإعادة التفكير، وأن الجماهير أظهرت الشعور بالمسؤولية.
وأضاف أن هناك زيادة في معدل التسلح مع وجود المزيد من الكاميرات عالية الجودة والضباط الذين على دراية بطبيعة المكان لمراقبة الجماهير، مشيرا إلى أنه ليس هناك حاجة للمزيد من إجراءات الشرطة لحصار الجماهير أو المزيد من المراقبة.
وشدد ويب على ضرورة نزع السلاح من الضباط من أجل حل الأزمة بين الجماهير والشرطة.
وتابع: يجب ألا يكون هناك فرق في التعامل بين زوار الملعب ورواد الحفلات الموسيقية، فالشخص الذي يذهب إلى حفل لا يتم وضعه تحت مراقبة الشرطة والكاميرات، ولا يوجد مدفع مياه أمام قاعة الحفل أيضا.
-
بايرن يسحق ماينتس ويعتلي صدارة الدوري الألمانيسحق بايرن ميونخ ضيفه ماينتس 6-2 يوم السبت بفضل هدف من ساديو ماني الذي صنع هدفين ليعتلي حامل اللقب صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.وأهدر ... رياضة
-
لوف منتقداً الدوري الألماني: الكثير من الجدل والتمثيلانتقد يواخيم لوف المدير الفني السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم، لاعبي ومدربي الدوري الألماني (بوندسليغا) بداعي كثرة الجدل مع الحكام وتمثيل اللاعبين ... رياضة عالمية
-
بايرن يسحق فرايبورغ بخماسية ويتقدم لوصافة الدوري الألمانيسجل بايرن ميونيخ خمسة أهداف ليفوز 5-صفر على فرايبورغ وسط هيمنة تامة ليتقدم إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الأحد.وبات ... رياضة