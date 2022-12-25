المقاولون العرب يجبر الزمالك على التعادل

خيم التعادل السلبي على مواجهة المقاولون العرب وضيفه الزمالك، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الأهلي المتصدر الذي يلعب في وقت لاحق من يوم الأحد مع سموحة.

مادة اعلانية

على الجانب الآخر رفع المقاولون العرب رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع.