اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الزمالك
رفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني

المقاولون العرب يجبر الزمالك على التعادل

القاهرة - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

خيم التعادل السلبي على مواجهة المقاولون العرب وضيفه الزمالك، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الأهلي المتصدر الذي يلعب في وقت لاحق من يوم الأحد مع سموحة.

على الجانب الآخر رفع المقاولون العرب رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موسكو تخطط لمعاقبة الروس الذين غادروا البلاد وقت الحرب موسكو تخطط لمعاقبة الروس الذين غادروا البلاد وقت الحرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط