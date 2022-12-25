دياز أمام النصر.. 5 انتصارات و18 هدفًا

يستعد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال لمواجهة النصر للمرة التاسعة، ويدعمه سجل مميز في ديربي الرياض، إذ لم يتذوق طعم الهزيمة من منافسه سوى مرة وحيدة فقط.
ويقود دياز الهلال مساء الاثنين على عشب ملعب "مرسول بارك" أمام جاره، ضمن قمة منافسات الجولة العاشرة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.
وواجه دياز النصر في 8 مباريات سابقة بمختلف البطولات، فاز في خمس منها وتعادل مرتين وخسر في مناسبة وحيدة، سجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبل حرّاس المرمى 8 أهداف.
أما في دوري المحترفين، فقابل الأرجنتيني الأصفر العاصميّ في 5 لقاءات، كان الفوز حليفه في 3 منها وتعادل بمباراتين.
وبدأ دياز مواجهاته أمام النصر بالتعادل بهدف لمثله خلال الجولة 13 من موسم 2016-2017 بالدوري، ثم خسر بهدفي السهلاوي وتوماسوف في نصف نهائي كأس ولي العهد من الموسم ذاته، ليرد في كأس الملك بذات النتيجة وبإمضاء ميليسي وعمر خربين لكن في الدور ربع النهائي.
وفي آخر مباريات موسم 2016-2017 بينهما، احتفل الهلال بتحقيق لقب الدوري بخماسية في شباك النصر خلال الجولة الأخيرة من الموسم، سجل خربين "هاتريك" منها، بالإضافة لهدفي نواف العابد وكارلوس إدواردو.
وفي ذهاب موسم 2017-2018، حسم الهلال لقاء الجولة الثامنة بهدفين مقابل هدف، تقدم السهلاوي للنصر في الدقيقة الأولى من علامة الجزاء، وتعادل للفريق الأزرق سالم الدوسري، ثم منحه كارلوس إدواردو النقاط الثلاث، وفي مباراة الإياب فصل التعادل بهدفين لمثلهما بينهما، سجل للهلال ميليسي وبن شرقي وللنصر الكونغولي كابانانغا والمغربي فوزير.
وفي أولى المواجهات بعد عودة دياز للهلال في فترة ثانية، انتصر الأرجنتيني 2-1 بربع نهائي كأس الملك بالموسم الماضي، تقدم تاليسكا وتعادل إيغالو وحسم الفوز سالم الدوسري من علامة الجزاء.
واستطاع الهلال تحقيق الفوز بنتيجة عريضة بأربعة أهداف دون مقابل خلال مباراة إياب الدوري بالموسم الماضي، بدأها ماتيوس بيريرا وأنهاها إيغالو وتخللهما ثنائية لسالم الدوسري.
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