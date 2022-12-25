ديربيات ما بعد المونديال.. الهلال يتفوق

حقق النصر فوزًا وحيدًا خلال 5 مناسبات سابقة في ديربيات العاصمة السعودية الرياض التي يواجه خلالها جاره الهلال في الدوري للمرة الأولى بعد مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم.

ويستضيف النصر غريمه الهلال على ملعب "مرسول بارك" مساء الإثنين في قمة الجولة العاشرة من منافسات دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

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ولعب الفريقان 5 مرات بعد عودة المنتخب من البطولة العالمية، حقق النصر الفوز مرة وحيدة وفصل التعادل بينهما مرتين وفاز الهلال مرتين، كان جميعها في فترة ما قبل دوري المحترفين، باستثناء اللقاء الأخير.

واستطاع النصر الفوز في مناسبة وحيدة كانت خلال الجولة العاشرة من موسم 1994-1995 بعد المشاركة التاريخية الأولى للمنتخب السعودي في مونديال الولايات المتحدة الأميركية، بهدفين مقابل هدف في يناير 1995، وتوّج النصر في نهاية المطاف باللقب.

وبعد كأس العالم الذي أقيم في فرنسا، جمعت الجولة الثامنة بين القطبين في ديسمبر 1998، وحقق الهلال انتصارًا بهدفين دون رد جاءا عن طريق فيصل أبو اثنين ويوسف الثنيان من علامة الجزاء.

وفصل التعادل بين الفريقين للمرة الأولى بعد مونديال 2002، بالجولة العاشرة التي لُعبت في يناير 2003، تقدم الكونغولي روك بوسكاب للنصر في الشوط الأول وتعادل حسين العلي للأزرق العاصمي من ضربة جزاء بالشوط الثاني.

وانتصر الهلال للمرة الثانية عقب عودة "الأخضر" من ألمانيا بعد ختام منافسات كأس العالم 2006، في مباراة الجولة التاسعة بديسمبر 2006، أحرز ياسر القحطاني الهدف الأول للهلال وتعادل ضياء هارون للنصر قبل أن يحسم الليبي طارق التايب النقاط الثلاث لفريقه.

وشهدت الجولة 12 تعادلًا مثيرًا بين الفريقين بهدفين لمثلهما، عقب كأس العالم 2018 الذي توّجت به فرنسا، تقدم الفرنسي غوميز بهدفين سريعين في الدقيقتين 3 و18، قبل أن يقلص البرازيلي جوليانو الفارق في الدقيقة 73 ويتعادل المغربي عبدالرزاق حمدالله لأصفر الرياض بعدها بـ5 دقائق.