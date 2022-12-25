رادوي: النصر كان يهتم بالفوز على الهلال أكثر من تحقيق الدوري

كشف الروماني ميرل رادوي لاعب الهلال الأسبق أن النصر كان يهتم بالفوز بمباريات الديربي أكثر من الاهتمام بحصد بطولة الدوري، كما أشار إلى أن مخالفة تعليمات مدربه البلجيكي غيريتس منحته أغلى أهدافه في الديربي، وتوقع أن تنتهي مباراة النصر والهلال المقبلة بالتعادل.

ويحل الهلال ضيفًا على النصر في قمة مباريات الجولة العاشرة من دوري "روشن" للمحترفين مساء الاثنين على ملعب "مرسول بارك".

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وقال رادوي لـ "العربية.نت" عن أجواء مباريات الديربي العاصميّ: إذا كنت بحاجة لأصف أجواء الديربي في كلمة واحدة، ستكون رائعة، اللعب أمام 60 أو 70 ألف متفرج شيء مميز، الأمر مشابه لأجواء مباريات برشلونة أو بايرن ميونخ أو ريال مدريد وفي إنجلترا ليفربول ومانشستر سيتي على ملاعبهم، أجواء مباريات ديربي الهلال والنصر لا تصدق.

ومثّل رادوي الهلال بداية من يناير 2009 وحتى يويو 2011، شارك خلالها في 73 مباراة مسجلًا 15 هدف ومرر 7 تمريرات حاسمة لزملائه.

وتابع: ليس من الصعب أن تجد الحافز والدافع قبل تلك المواجهات، الأمر الهام هو الحفاظ على تركيزك وهدوئك وسط ضغوطات المباراة، حتى تستطيع تطبيق تعليمات الجهاز الفني والمدرب، حينما كنت ألعب مع الهلال كنا دائمًا ما نتلقى الدعم النفسي من الإدارة قبل تلك المباريات الكبيرة.

وعن أفضل ذكرياته أمام النصر تحدث الروماني: أمتلك العديد من الذكريات الرائعة أمام النصر لأنني دائمًا ما كنت أمرر التمريرات الحاسمة أو أسجل أهدافًا في شباكهم، لكن هدفي الأغلى كان في ذهاب نصف نهائي كأس الملك موسم 2009-2010، انتصرنا 5-3، سجلت الهدف الثاني والخامس في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأضاف: مدربنا كان إيريك غيريتس وكان يصرخ عليّ ويخبرني بأن أحاول تمرير كرات قصيرة والحفاظ على الكرة لأنه لم يتبقَ متسع من الوقت ولا زلنا متقدمين، احتسب الحكم لنا مخالفة وجاء ياسر (القحطاني) لي وقال: أخي من الأفضل أن نمرر الكرة لبعضنا حتى نكسب المزيد من الوقت، لكني لاحظت أن حارس النصر وضع لاعبين اثنين فقط في حائط الصد، قلت لياسر لا، سأسددها، قال لي: هل أنت متأكد؟ ستسدد من هنا؟ أخبرته هل تثق بي؟ فقال بكل تأكيد، سددتها وأحرزت هدفًا جميلًا.

وخاض رادوي 10 ديربيات أمام النصر بقميص الهلال في مختلف المسابقات، فاز بـ5 منها وتعادل 4 مرات وخسر مباراة وحيدة، هز شباك الفريق الأصفر 3 مرات وصنع هدفين آخرين.

وعن النصر قال رادوي: النصر في تلك الفترة كان يهتم بالفوز على الهلال فقط دون النظر لبقية مباريات الدوري، أما نحن فكان اهتمامنا ينصب على جلب بطولة ولقب للنادي وجماهيره.

وقال رادوي أن جميع أوقاته مع الهلال كانت جيدة وأنه يمتلك العديد من الذكريات الرائعة بالقميص الأزرق معلقًا: أجواء الهلال كانت عائلية وجميع الألقاب التي فزت بها كانت تعني لي الكثير ومميزة، تلك الأجواء لم أشعر بها في أي نادٍ آخر، وأعتقد أن الفضل يعود لإدارة النادي التي كانت دائمًا ما تدعمنا حتى لو خسرنا مباراة أو خرجنا من بطولة.

وعن أقرب اللاعبين إليه، قال المدرب السابق لنادي ستيوا بوخارست والمنتخب الروماني: جميع اللاعبين كانوا مقربين لي، وأتحدث مع العديد منهم حتى الآن مثل القحطاني والشلهوب وأسامة هوساوي، ويلهامسون وتياغو نيفيز، لكن أفضل من لعبت بجانبه كان خالد عزيز، كان بمثابة "الوحش" في وسط الملعب، وحينما تمتلك في الهجوم ياسر والشلهوب وويلهامسون وتياغو، فبالتأكيد سيسببون المتاعب لأي دفاع.

واختار رادوي محمد نور كأفضل من واجهه خلال تواجده مع الهلال: محمد نور كان لاعبًا رائعًا وقويًا وامتلك مهارات خاصة، لديه شخصية كبيرة لذا لم يكن يخشى ضغوطات المباريات الكبيرة، ومن النصر كان المصري حسام غالي هو أكثر من أُعجب بأدائه.

وعن أصعب لحظاته مع الفريق الأزرق، أوضح: حينما خسرنا في إيران من ذوب آهن خلال نصف نهائي آسيا 2010 ولم أتمكن من اللعب بسبب مباراة دولية مع المنتخب الروماني أمام فرنسا ولم يسمح لي الاتحاد بالذهاب، كان من المفترض أن أسدد أنا ركلة الجزاء التي أهدرها ويلهامسون لو كنت موجودًا، ربما كنت سأضيعها أيضًا، لست غاضبًا من "ويلي"، لكن تلك المباراة كانت من أصعب لحظاتي مع الفريق.

وأشاد رادوي بالثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري كأفضل لاعبين حاليين بالدوري، كما توقع أن يؤول الديربي المقبل مع النصر إلى التعادل، رغم أمنياته كمشجع بفوز الهلال.

وتحدث البالغ من العمر 41 عامًا عن أداء المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 قائلًا: المنتخب السعودي ترك انطباعًا جيدًا للغاية، ليس فقط لأنهم الفريق الوحيد الذي فاز على بطل العالم الأرجنتين، بل لأنهم يهتمون بكل التفاصيل التي تحيط بالرياضة الآن وبكل الخطوات التي تساعد على تطور الكرة السعودية، أظهروا للعالم أن الكرة السعودية تتطور، أريد أن أهنئ جميع المسؤولين على الرياضة السعودية لأن العمل الذي يقومون به أصبح واضحًا للجميع.

ووجه رادوي رسالة لجماهير الهلال خلال مباراة النصر: ادعموا الفريق وساندوه خلال كل لحظات المباراة، إنهم يحتاجون سماع غنائكم وتشجيعكم، اللاعبون والمدربون يتغيرون لكن النادي سيبقى للأبد.

وحصد ميرل 5 بطولات بقميص الهلال، منها لقبين للدوري، وثلاثة ألقاب لكأس ولي العهد.

وختم رادوي حديثه: أحلم بتدريب الهلال بالتأكيد، أحلم بتدريب جميع الفرق التي دافعت عن ألونها وأنا لاعب، لكنني أعلم أن الهلال ينافس على مستوً عالٍ الآن ودائمًا، لذا سأنتظر حتى يأتي الوقت المناسب وسأواصل العمل من أجل هذا الهدف.