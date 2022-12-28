الأهلي يواصل نزيف النقاط بتعادل إيجابي مع سيراميكا

واصل الأهلي نزيف النقاط في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد التعادل الإيجابي 1 - 1 مع مضيفه سيراميكا كليوباترا، يوم الأربعاء، في المرحلة العاشرة للمسابقة.

وبقي الأهلي، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، على صدارة جدول ترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، في حين ارتفع رصيد سيراميكا إلى 12 نقطة في المركز الثامن.

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وتقدم سيراميكا بهدف حمل توقيع أحمد رمضان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عبر ضربة رأس متقنة من متابعة لركنية نفذها زميله محمد شكري.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 78 ليدرك هدف التعادل بواسطة نجمه التونسي علي معلول من ركلة جزاء، حصل عليها زميله كريم فؤاد، الذي تعرض لإعاقة من محمد شكري داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض.