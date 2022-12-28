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فوفانا
سجل فوفانا 15 هدفا في الدوري النرويجي

بمبلغ قياسي.. تشيلسي يضم الإيفواري فوفانا من مولده النرويجي

لندن - رويترز
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أعلن ناديا تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ومولده النرويجي يوم الأربعاء توصلهما لاتفاق مبدئي سينضم بموجبه مهاجم كوت ديفوار ديفيد داترو فوفانا لتشيلسي قادما من بطل النرويج.

وسينضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاما إلى تشيلسي في الأول من يناير المقبل مقابل صفقة لم يكشف عن قيمتها، لكن وسائل إعلام نرويجية ذكرت أنها تزيد عن 130 مليون كرونة نرويجية (13.15 مليون دولار)‭ ‬وهي صفقة قياسية على صعيد الكرة النرويجية.

وظهر فوفانا لأول مرة مع منتخب ساحل العاج في انتصار ودي 4-صفر على بوروندي في نوفمبر الماضي.

والمهاجم فوفانا هو هداف مولده في موسم 2022، حيث سجل 15 هدفا في الدوري النرويجي.

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