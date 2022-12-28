قائد برشلونة سعيد بالبقاء رغم حصوله على "راتب ناشئ صغير"

أبدى اللاعب سيرجي روبرتو استعداده لتوقيع عقد جديد مع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، رغم أنه كشف عن أنه يتقاضى حاليا راتبا يعادل راتب لاعب صاعد من فريق الصف الثاني بالنادي.

وكان الإسباني الدولي روبرتو قد وافق في يونيو على تمديد التعاقد لمدة عام واحد ليظل ضمن صفوف الفريق في موسم 2022 - 2023، وذلك بعد نهاية عقده السابق.

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وارتبط اسم روبرتو (30 عاما)، الذي يقضي الموسم الثالث عشر له مع الفريق الأول ببرشلونة، بالانتقال لفرق أخرى مع دخوله في الأشهر الستة الأخيرة من فترة تعاقده مع برشلونة.

ورغم أن راتبه تقلص بشكل كبير في ظل الأزمة المالية الكبيرة لبرشلونة، أبدى روبرتو سعادته بالبقاء مع الفريق الكتالوني لموسم آخر على الأقل.

وقال روبرتو في تصريحات لإذاعة "راك 1" الكتالونية: في الوقت الحالي أحصل على راتب وكأنني لاعب صاعد من فريق الصف الثاني ببرشلونة، لكنني أفعل هذا بفخر لأنني أريد التواجد هنا، الجانب المادي ليس مهما بالنسبة لي.

وأضاف: لم أستمتع باللعب في الأعوام الأخيرة لأنني لم أكن لائقا من الناحية الجسدية. كنت أرغب في استعادة مستواي البدني، للاستمتاع من جديد.

وتابع: لم نبدأ المحادثات بعد (بشأن عقد جديد)، لكنني أرغب في البقاء. ومن خلال ما أخبرني به الجهاز الفني، أعرف أنهم سعداء بتواجدي ويريدون استمراري هنا.

وأضاف روبرتو: سأكون سعيدا للغاية إذا تمكنت من الاستمرار هنا، والاستمتاع بنفسي على الملعب بقميص برشلونة.