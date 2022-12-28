لاعب ليفربول الجديد يهدد صلاح بتحويله إلى "بديل"

سيؤثر وصول الهولندي كودي غاكبو لفريق ليفربول الإنجليزي على مركز الدولي المصري محمد صلاح بالفريق ودقائق لعبه، بسبب حصول المدرب الألماني يورغن كلوب على خيارات وخطط هجومية أكثر.

وبدأ ليفربول سوق الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع اللاعب الذي تألق في كأس العالم الأخيرة ، وسجل 3 أهداف خلال 5 مباريات، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني وفقًا للتقارير الصحافية، بعد منافسة شرسة مع مواطنه مانشستر يونايتد .

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وذكر تقرير نشرته صحيفة "ميرور" يوم الأربعاء أن غاكبو سيمنح كلوب راحة أكبر في التعامل مع خط هجومه الذي يمتلك معدل 2.06 هدف في المبارة خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

وأضاف التقرير أن ليفربول لا يزال يعاني في مركز الجناح الأيسر الذي كان يشغله ساديو ماني قبل رحيله، لذا كان التعاقد مع الهولندي أولوية خاصة بعد إصابة لويس دياز وديوغو جوتا، ما أظهر أن ليفربول يفتقر للعمق الهجومي.



وتابع: هناك لغز سيبدأ بالظهور أمام كلوب حينما يكتمل تعافي جميع لاعبيه المصابين، قد يميل إلى الاعتماد على غاكبو في مركز المهاجم الصريح مع إبقاء نونيز على دكة البدلاء، صلاح يمينًا ودياز يسارًا، أو أن يلعب غاكبو في مركز دياز والمفاضلة بين نونيز وفيرمينو في الهجوم.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن وجود غاكبو قد يسمح لكلوب بتدوير أكبر بين لاعبي المقدمة، وإبقاء صلاح على دكة البدلاء ومنحه قدر أكبر من الراحة، لا سيما أن قائد منتخب مصر سيبلغ 31 عامًا في الصيف المقبل، لكن ستظل المشكلة القائمة أن لا أحد من لاعبي الهجوم مركزه الأساسي هو الجناح الأيمن باستثناء صلاح، وقد يشغل جوتا أو غاكبو نفسه هذا الدور.

وختم: وصول جاكبو قد يغير من خطة 4-3-3 بأكملها، خاصة أن البالغ من العمر 23 عامًا يجيد اللعب في مركز الرقم 10، وإبقاء صلاح ونونيز كمهاجمين مركزيين، والمؤكد أن ليفربول لن يعاني من إصابات الهجوم مثلما عانى في النصف الأول من الموسم الحالي.