"أنا ليو".. رسالة ميسي طلبا لـ"نعل" تثير جنون الأرجنتينيين

تصدرت كلمتا "أنا ليو" محركات البحث في الأرجنتين ومواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشف مالك محال نِعال رسالة من قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوّج بكأس العالم 2022 له ليطلب أحد منتجاته.

ويتعلّق الأمر بعلامة "Bagunza" التجارية التي تطلق على منتجاتها لقب "أرجنتينية 100%" ورغم أنها تتواجد في السوق المحلي بالبلاد منذ فترة طويلة، إلا أن الأمر أخذ منحنى آخر في ديسمبر 2021 بعد رسالة من ميسي.

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وخلال توقف جائحة كورونا، أطلق أصحاب العلامة نعالًا باسم "ميسي 10" يحمل ألوان العلم الأرجنتيني الأبيض والأزرق الفاتح مع ظهور الرقم 10 بوضوح.

وعقب تتويج الأرجنتين بكوبا أميركا صيف 2021 تم إرسال نعال مشابهة لجميع أفراد المنتخب الأرجنتيني، وبالأخص قائدهم ميسي، دي بول كان من اسلتم الشحنة التي احتوت على هدايا اللاعبين.

في 6 ديسمبر 2021 أرسل ميسي رسالة إلى حساب العلامة التجارية على إنستغرام وقال فيها: مرحبًا لوسيانو، هل كل شيء على ما يرام؟ أنا ليو، أردت أن أشكرك على النعل الذي أرسلته لي. إنه رائع.

وطلب شيئًا خاصًا: كنت أرغب في معرفة ما إذا كان بإمكانك صنع المزيد لأولادي وزوجتي. المقاسات التي تناسبنا هي 33 و 29 و 29 و35 لأنتونيلا.

وأوضح صاحب العلامة التجارية أنه لم يلحظ رسائل ميسي الأخيرة، ونشر تفاصيل القصة كاملة عبر حسابه على إنستغرام.

وأثارت الرسالة إعجاب الأرجنتينيين بتواضع قائد منتخبهم، وكيف قام بتعريف نفسه بمجرد "أنا ليو".