الزمالك يعود للانتصارات بنقاط الإسماعيلي ويزاحم الأهلي على الصدارة

عاد الزمالك لطريق الانتصارات الذي فقده في المرحلة الماضية ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، بعدما تغلب 3 - 1 على ضيفه الإسماعيلي، يوم الخميس، في المرحلة العاشرة للمسابقة.
وارتفع رصيد الزمالك، الذي تعادل سلبيا مع المقاولون العرب في المرحلة الماضية، إلى 24 نقطة، ليزاحم غريمه التقليدي الأهلي، الذي يمتلك نفس الرصيد، في صدارة جدول ترتيب البطولة، وإن تفوق الفريق الأبيض على منافسه بفارق 4 أهداف.
في المقابل، توقف رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة ترتيب البطولة، التي توج بها 3 مرات كان آخرها موسم 2001 - 2002.
وتقدم الإسماعيلي بهدف مباغت عن طريق أحمد فتوح، لاعب الزمالك، الذي أحرز بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة، غير أن زميله يوسف أسامة نبيه، سرعان ما أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة.
وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يعود يوسف أسامة نبيه للتسجيل من جديد، بعدما أضاف الهدف الثالث لفريقه وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
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