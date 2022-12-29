بعد تسجيله هدفين فقط.. غوارديولا: هالاند يحتاج للتحسن

كشف بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أن إرلينغ هالاند، مهاجم الفريق، لم يعد لأفضل مستوياته رغم أنه سجل هدفين في المباراة التي فاز فيها الفريق على ليدز يونايتد 3 - 1 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن هالاند سجل هدفين في الشوط الثاني، بعد أن سجل رودري هدف التقدم لمانشستر سيتي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ورغم الهدف المتأخر الذي سجله باسكال ستروجيك، لفريق ليدز، إلا أنه لم يكن هناك أي شك في أن مانشستر سيتي سيفوز باللقاء.

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وحتى الآن سجل المهاجم النرويجي هالاند 26 هدفا في 20 مباراة مع مانشستر سيتي في كل المسابقات منذ انتقاله هذا الصيف قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، بما في ذلك 20 هدفا في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا، الذي صعد فريقه للمركز الثاني بجدول الترتيب وقلص الفارق بينه وبين المتصدر أرسنال إلى خمس نقاط: أضاع فرصا، ولكن الأرقام استثنائية.

وأضاف: هو تهديد مذهل لنا، ويتواجد دائما في الأماكن الصحيحة في الوقت المناسب، جيد للغاية.

وأكد: أعتقد أنه لم يصل لأفضل مستوياته بسبب الإصابة، أن يحرك جسده الضخم ليس بالأمر السهل بالنسبة له، ولكن كلما لعب دقائق أكثر كلما أصبح أفضل.

وقال غوارديولا إن هالاند، الذي انضم من بوروسيا دورتموند مقابل 1ر52 مليون جنيه إسترليني (6ر62 مليون دولار) في يونيو الماضي، لم يتعاف تماما من إصابة في القدم، التي تعرض لها في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أمام فريقه القديم في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر الماضي.

وأضاف غوارديولا: لدي شعور بأنه لم يصل لأفضل مستوياته. إنها مسألة وقت. إنه يشكل دائما تهديدا كبيرا للمنافسين.

وختم: مازلت أكثر من راضي عن أدائه، ولكن النصف الأول من الموسم كان أكثر حسما. إنه يتحسن، لاعب محترف مذهل. يهتم بجسده وعقله.