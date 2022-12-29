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السوبر الأرجنتيني
كأس البطولة

تحديد موعد مباراة كأس السوبر الأرجنتيني في أبوظبي

العربية.نت
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تستضيف أبوظبي يوم الجمعة 20 يناير 2023 مباراة كأس السوبر الأرجنتيني، في ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

ويجمع النهائي بين بوكا جونيورز بطل الدوري في أكتوبر الماضي، بنظيره راسينغ كلوب بطل الكأس في نوفمبر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كان قد أعلنا في يونيو الماضي عن اتفاقية شراكة طويلة الأمد تمتد لـ4 سنوات، بدأت باستضافة معسكر المنتخب الأرجنتيني في نوفمبر الماضي، تحضيراً لمنافسات نهائيات كأس العالم.

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