غاكبو: فان دايك أقنعني بالانضمام إلى ليفربول

كشف كودي غاكبو مهاجم هولندا أن مواطنه فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أقنعه بالانضمام إلى النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعاقد ليفربول مع غاكبو، الذي سجل ثلاثة أهداف في كأس العالم في قطر قبل خروج هولندا من دور الثمانية أمام البطلة الأرجنتين، يوم الأربعاء قادما من أيندهوفن مقابل 37 مليون جنيه استرليني (44.56 مليون دولار) بشكل مبدئي وفقا لتقارير صحفية.

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وتكهنت وسائل إعلام بريطانية بأن مانشستر يونايتد كان يطارد غاكبو قبل أن يحسم ليفربول الصفقة.

وأشار غاكبو إلى دور فان دايك في اتخاذ قرار الانتقال إلى استاد أنفيلد.

وقال لموقع ليفربول على الإنترنت: أبلغني بأن هذه هي الخطوة المناسبة لي للتطور ولأصبح لاعبا أفضل، وبأن النادي كبير حقا وضخم وأشبه بعائلة حقيقية.



وأضاف: أعتقد أنها خطوة مهمة جدا لي لأنني أرتبط بالعائلة، قال (فان دايك) أشياء جيدة فقط وأنا سعيد بالوجود هنا، يمكنه مساعدتي في بعض الأمور.



وستكتمل الصفقة رسميا في بداية يناير ويمكنه خوض مباراته الأولى أمام برنتفورد في ثاني أيام العام الجديد.



ويلتقي ليفربول، صاحب المركز السادس في الدوري برصيد 25 نقطة من 15 مباراة، مع ليستر سيتي يوم الجمعة.