موهبة ريال مدريد: رونالدو ساهم في انتقالي للفريق

أكد المهاجم البرازيلي الشاب إندريك أن مواطنه فينيسيوس جونيور وكريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي ساهما في قرار انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وتوصل نادي ريال مدريد قبل نحو أسبوعين لاتفاق مع نادي بالميراس البرازيلي، للتعاقد مع المهاجم إندريك، البالغ من العمر 16 عاما، على أن ينضم للنادي الملكي في يوليو 2024.

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وسجل إندريك ثلاثة أهداف في سبع مباريات مع بالميراس، الذي فاز بالدوري البرازيلي في عام 2022.

ولا يمكن للمهاجم الأعسر الانضمام رسميا لفريق أوروبي حتى يبلغ 18 عاما في يوليو 2024، ولكن هذا لم يحرم الأندية الكبرى في القارة الأوروبية- بما في ذلك باريس سان جيرمان وتشيلسي- من إبداء رغبتهم في التعاقد مع اللاعب.

ومع ذلك، تمكن الريال من الفوز بخدمات اللاعب، حيث ذكرت تقارير أن القيمة المالية وصلت إلى 70 مليون يورو (5ر74 مليون دولار)، كما تم الإشارة إلى أن اللاعب سيوقع على عقد مبدئي مدته 3 سنوات مع إمكانية إضافية ثلاثة أعوام أخرى.

وأوضح إندريك أن فينيسيوس ورونالدو، الهداف التاريخي للنادي الملكي ساهما في انتقاله إلى سانتياغو برنابيو.

وقال إندريك لصحيفة "ماركا" يوم الخميس: ريال مدريد ناد كبير للغاية، وفيني بعث لي برسائل وأعطاني المزيد من الأمل.

وأضاف: كريستيانو، الذي يُعتبر مثلي الأعلى، لعب أيضا للريال مدريد، لهذا اخترت ريال مدريد وأعتقد أنه الخيار الصحيح، الله دائما ما ساندني وأخبرني أنه الطريق الأفضل.

كما ساهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي في قدوم إندريك إلى سانتياغو برنابيو، حيث قال المهاجم الشاب: نعم تحدثت إلى أنشيلوتي ورودريغو وإدير ميليتاو، مع البرازيليين.