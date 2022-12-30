الاتحاد الروسي يبدي رغبته في البقاء تحت جناح الاتحاد الأوروبي

أكد الاتحاد الروسي لكرة القدم يوم الجمعة أنه يرغب في عودة منتخباته إلى المنافسة الدولية بعدما هدّدت روسيا سابقا بمغادرة الاتحاد الأوروبي للعبة والانضمام إلى نظيره الآسيوي.

وكان الاتحاد الأوروبي "ويفا" منع مشاركة الفرق والمنتخبات الروسية إثر العملية العسكرية للقوات الروسية في الأراضي الاوكرانية فبراير الماضي.

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وقرر اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي الجمعة عدم الانتقال إلى آسيا في الوقت الحالي.

وقال رئيس الاتحاد الروسي ألكسندر ديوكوف: ندرس بالفعل خيار العودة إلى مسابقات يويفا في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: من المهم بالنسبة لنا أن نشارك في تصفيات كأس العالم 2026.

وتابع ديوكوف أن الاتحاد الروسي يقترح إنشاء مجموعة لإجراء مشاورات مع الاتحاد الأوروبي في محاولة لاستئناف العلاقات.

وسيكون لقرار مغادرة الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى الاتحاد الآسيوي انعكاسات كبيرة على الكرة الروسية وابرزها من الناحية المالية، خصوصًا الأندية التي شاركت سابقًا في المسابقات الأوروبية المرموقة، مثل دوري أبطال أوروبا.