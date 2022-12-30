الرقم الحقيقي.. كم عدد أهداف بيليه طوال مسيرته؟

لم تكن مكانة بيليه كأحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ محل شك، لكن لا يمكن قول نفس الشيء عن رصيد أهدافه خلال مسيرته اللامعة.



وظل عدد المرات التي هز فيها بيليه الشباك مثار جدل، وتتفق معظم الإحصاءات في أن الرقم ينحصر بين 1281 و1283 هدفا.



وأشار الاتحاد الدولي (الفيفا) إلى أن عدد أهدافه يزيد على 1200، إذ أحرز أكثر من ألف هدف مع ناديه الأول سانتوس، بينما سجل بقية الأهداف مع نيويورك كوزموس ومنتخب البرازيل.



ورغم ذلك أثيرت علامات استفهام حول العدد الحقيقي، خاصة عند إجراء مقارنات مع أهداف لاعبين من العصر الحديث مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.



وسجل بيليه نصف أهدافه تقريبا في مباريات ودية، ومنها مباريات أثناء الخدمة العسكرية، ورأى البعض أنها لا يمكن أن تحمل نفس قيمة أهدافه بالمباريات الرسمية.



واحتفل برشلونة في ديسمبر كانون الأول 2020 بالهدف 644 لميسي مع النادي الإسباني، متخطيا 643 هدفا رسميا لبيليه مع سانتوس، وبعد شهرين أحرز كريستيانو رونالدو هدفه 768 متقدما بثلاثة أهداف على رصيد بيليه الإجمالي، ويشمل الأهداف الدولية.



وأرسل بيليه تهنئة إلى اللاعبين، لكن يصر محبوه على أن رصيد الأسطورة البرازيلي أكبر لأنه في عهد بيليه كانت المباريات الودية أكثر تنافسية من اليوم.



وفي الستينات لم تكن أندية أوروبا تتهافت على أبرز لاعبي أميركا الجنوبية كما هو الحال اليوم، ولم تكن أندية الصفوة من كل قارة تلتقي في مباريات رسمية إلا في مناسبات نادرة، لذا عندما تتواجه في مباريات ودية فهذه مسألة كبيرة.



وبدءا من أواخر الخمسينات طاف فريق سانتوس أوروبا ومعظم أنحاء العالم سنويا لأن الأندية الأجنبية كانت تدفع أموالا طائلة لتحظى برؤية بيليه عن قرب.



وكان جدول المباريات قاسيا، وأحيانا كان يلعب سانتوس مباراتين في ثلاثة أيام، وبدون تدريبات، وكان يفضل الراحة وتناول الأكل المناسب، وغالبا كان ينام اللاعبون في القطارات الليلية ويعيشون على الفاكهة والشيكولاتة.



ورغم ذلك كان يمطر شباك المنافسين بالأهداف، من لشبونة إلى ليون ومن برمنجهام إلى بوينس أيرس.



وتعبر خطوط الدفاع التي حطمها بيليه عن حجمه كلاعب كرة قدم.



وسجل بيليه أمام ميلان ويوفنتوس ونابولي وريال مدريد وبرشلونة وأتليتيكو وأندرلخت وفينوورد ورد ستار بلغراد.



وأحرز ثمانية أهداف في سبع مباريات ضد إنتر ميلان، وستة أهداف في خمس مباريات أمام روما، وعشرة أهداف في سبع مباريات أمام بنفيكا.



وقال أودير كونيا مؤرخ نادي سانتوس لرويترز: يجب أن تتمتع بمكانة هائلة لتواجه فرقا مثل ريال مدريد وبرشلونة.



وأضاف: لعب بيليه أمام بعض من أكبر فرق العالم وسجل تقريبا في مرماهم جميعا.

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