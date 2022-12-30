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رالي داكار
مسار رالي داكار السعودية 2023 يعد الأطول في المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت منذ عام 2014

السبت.. انطلاق النسخة الرابعة من رالي داكار السعودية 2023

العربية.نت
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تنطلق يوم السبت النسخة الرابعة من رالي داكار السعودية 2023، والذي يستمر حتى يوم 15 يناير، وتنطلق أولى مراحله من ينبع.

ويتألف مسار رالي داكار السعودية من 14 مرحلة، بالإضافة إلى مرحلة تمهيدية، وتبرز نسخة هذا العام بمسارات جديدة، تأخذ المشاركين من ينبع على شواطئ البحر الأحمر، مروراً برمال صحراء المملكة، وصولاً إلى الدمام على ساحل الخليج العربي، حيث يستهل السائقون المسيرة بمرحلة تمهيدية من مخيم البحر في ينبع، والتي تقع في المناطق الجبلية الشمالية الغربية، قبل التوجه إلى أقصى الجنوب الشرقي، مروراً بالعلا، وحائل، والدوادمي، والرياض، وحرض، والربع الخالي، وشيبة، والهفوف، والدمام، كما أن مسار رالي داكار السعودية 2023 يعد الأطول في المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت منذ عام 2014، بمسافة تقدر بنحو 5000 كلم، حيث يتراوح طول المراحل

الخاصة بين 350 إلى 500 كلم، بعد تقليل مسافة مراحل الربط على طول المسار، إلى جانب مشاركة 89 مركبة في سباق "داكار كلاسيك" من أصل 455 مركبة في الفئات كافة.

يشار إلى أن السعودية قد استضافت منافسات رالي داكار في شهر يناير الماضي للمرة الثالثة على التوالي، بمشاركة نخبة من أبرز السائقين العالميين، يمثلون 63 دولة من مختلف أنحاء العالم، على مدار 14 يوماً خلال 12 مرحلة، تنافس خلالها السائقون في 6 فئات، كما أن رالي داكار يعد أحد أعرق السباقات في رياضة المحركات، بالنظر إلى حجمه وأحداثه.

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