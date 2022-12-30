الشباب يستعيد توازنه بنقاط الاتفاق

اعتلى فريق الشباب صدارة دوري "روشن" السعودي للمحترفين، عقب فوزه على ضيفه الاتفاق 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز الفيحاء على الفتح بذات النتيجة وتعادل الوحدة مع العدالة سلبيا.

وسجل أهداف الشباب سانتي مينا وإياغو دوس سانتوس في الدقيقتين 21 والأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وعبد الله الخطيب، لاعب الاتفاق، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 86.

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ورفع الشباب رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الاتفاق عند 13 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق الفيحاء على مضيفه الفتح 2 - صفر.

وسجل هدفي الفيحاء أنطوني نواكايمي وسعود زيدان في الدقيقتين 77 والثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد الفتح عند 15 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثالثة، تعادل الوحدة مع العدالة سلبيا.

ورفع الوحدة رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد العدالة عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر.