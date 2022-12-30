إنجلترا وإيطاليا تكرمان بيليه قبل انطلاق مباريات البطولتين

أعلنت رابطة الدوري الانجليزي والاتحاد الايطالي لكرة القدم يوم الجمعة تكريم أسطورة البرازيلي بيليه المتوفى يوم الخميس عن عمر يناهز 82 عاماُ بسبب سرطان القولون، وذلك بدقيقة صمت وتصفيق قبل انطلاق المباريات.
وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إنه سيتم تكريم بيليه قبل المباراتين الافتتاحيتين للمرحلة الثامنة عشرة يوم الجمعة، بين ليفربول وليستر سيتي، ووست هام يونايتد وبرنتفورد.
وأضافت أن اللاعبين والحكام سيرتدون شارات سوداء وسيتم التصفيق لمدة دقيقة قبل انطلاق المباراتين.
وتابعت سيتم تجديد التكريم في جميع مباريات المرحلة يومي السبت والأحد.
وسيتم عرض صورة بيليه على شاشات الملاعب.
وقال المكتب الصحافي للرابطة إن الصورة ستكون بالأبيض والأسود وهي التي التقطت له مع نادي سانتوس حيث يبتسم فيها ويرتدي عقدا مع صليب.
والتقطت هذه الصورة قبل مباراة نصف نهائي دورة باريس ضد راسينغ كلوب دو فرانس بملعب "بارك دي برانس" في 13 يونيو 1961.
من جهته، أعلن الاتحاد الإيطالي أنه سيتم الوقوف دقيقة صمت في الملاعب الإيطالية خلال المرحلة المقبلة من الدوري.
وقال في بيان: بمناسبة جميع المباريات الودية المقررة اليوم الجمعة ومباريات المرحلة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى التي ستقام يوم الأربعاء 4 (كانون الثاني) يناير، يدعو الاتحاد إلى دقيقة صمت إحياءً لذكرى بيليه.
-
"أفضل من ميسي ورونالدو ومارادونا مجتمعين".. صحف العالم تبكي بيليهاجتاح الحزن عناوين الصحف العالمية حداداً على رحيل الأسطورة البرازيلية بيليه، مؤكدين أنه أعظم لاعبي كرة القدم.وتوفي البرازيلي بيليه، أسطورة كرة القدم ... رياضة
-
رؤساء وأساطير وأندية.. الحزن يجتاح العالم حداداً على بيليهأثار رحيل "الملك" بيليه أسطورة كرة القدم العالمية عن عمر يناهز 82 عاماً يوم الخميس بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان موجة من ردود الفعل حول العالم.وكتبت ... رياضة
-
رسالة بيليه الأخيرة للعالمترك الحساب الرسمي للأسطورة البرازيلي الراحل بيليه على تطبيق (إنستغرام) رسالة أخيرة للعالم.ونشر حساب اللاعب، الذي توفي يوم الخميس عن عمر يناهز 82 عاما، ... رياضة