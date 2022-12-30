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بيليه (أ ف ب)
بيليه رحل عن عمر يناهز 82 عامًا

رسالة بيليه الأخيرة للعالم

ساو باولو - د ب أ
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ترك الحساب الرسمي للأسطورة البرازيلي الراحل بيليه على تطبيق (إنستغرام) رسالة أخيرة للعالم.

ونشر حساب اللاعب، الذي توفي يوم الخميس عن عمر يناهز 82 عاما، رسالة، قال فيها "حب وحب وحب إلى الأبد"، وذلك بعد دقائق قليلة من وفاته.

وأضاف حساب النجم الراحل: في رحلته، سحر إدسون (بيليه) العالم بعبقريته في الرياضة، وأوقف حربا، وقام بأعمال اجتماعية في جميع أنحاء العالم ونشر ما يعتقد أنه العلاج لجميع مشاكلنا: الحب.

وغالبا ما يُنسب إلى بيليه المساعدة في وقف الحرب الأهلية في نيجيريا بعد إعلان وقف إطلاق النار خلال زيارته للبلاد عام 1967 في ذروة شهرته مع الساحرة المستديرة.

وأضاف حساب بيليه على إنستغرام أن "رسالته اليوم ستصبح إرثًا للأجيال القادمة".

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